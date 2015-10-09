Лига чемпионов
Сегодня 16:20
 

Кот сделал неожиданный выбор: кто пройдет дальше - "Барселона" или "Атлетико"?

Кот сделал неожиданный выбор: кто пройдет дальше - "Барселона" или "Атлетико"? ©instagram.com/fcbarcelona

В социальных сетях стремительно набирают популярность ролики с необычным котом по кличке Нимбус, который демонстрирует поразительную "интуицию" — питомец угадывает исходы футбольных матчей, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, в ночь с 14 на 15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и "Барселоной".

Несмотря на гостевой успех "Атлетико" в первом матче (2:0) Нимбус выбрал победителем пары именно "Барселону", отведав корм из посуды, перед которой стояла табличка с названием каталонского клуба.


Напомним, матч в Мадриде состоится сегодня и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

"Атлетико" - "Барселона": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

Животные-предсказатели в мировом футболе

В 2024 году пёс по кличке Стеф Фурри точно спрогнозировал одну из главных сенсаций Евро-2024 — победу сборной Турции в 1/8 финала.

Ранее наибольшую известность в мире футбольных прогнозов получили и другие животные-"эксперты". Среди них — свинья Эмма, безошибочно предсказавшая все пять матчей на Евро-2012, слониха Нелли, угадавшая 30 из 33 исходов встреч чемпионатов Европы и мира в период с 2006 по 2016 годы, а также легендарный осьминог Пауль, чья точность составила 12 из 14 на Евро-2008 и чемпионате мира 2010 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Атлетико М
- : -
Барселона
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Барселона
Проголосовало 289 человек

