"Атлетико" - "Барселона": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 апреля в Лиге чемпионов пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Атлетико" примет каталонскую "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Начало игры - в 00:00 по времени Казахстана,

Главным арбитром встречи назначен Клеман Тюрпен из Франции.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport.

Ориентировочные составы

"Атлетико": Муссо; Молина, ле Норман, Лангле, Руджери; Льоренте, Коке; Симеоне, Гризманн, Лукман; Альварес

Не сыграют: Хименес (не уточняется), Ганцко (голеностоп), Пубиль (дисквалификация)

"Барселона": Ж. Гарсия; Кунде, Араухо, Мартин, Канселу; Э. Гарсия, Педри; Ямаль, Фермин, Рэшфорд; Левандовски

Не сыграют: Берналь (голеностоп), Кристенсен (колено), Кубарси (дисквалификация), Рафинья (задняя мышца бедра).

Напомним, первый матч между "Барселоной" и "Атлетико" состоялся на стадионе "Камп Ноу" и завершился со счётом 2:0 в пользу мадридскйо команды.

