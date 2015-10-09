"Копенгаген" разобрал состав "Кайрата" и оценил талант 17-летнего Сатпаева

Официальный сайт датского "Копенгагена" в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" опубликовал статью, в которой разобрал состав алматинского клуба, сообщают Vesti.kz.

Также в Дании проанализировали игровую тактику команды Рафаэля Уразбахтина.

"Уразбахтин обычно выстраивает команду по схеме 4-2-3-1, где примерно половина состоит из игроков из Казахстана, дополненных футболистами из Португалии, России, Израиля и Беларуси. Осенью он не делает особенно много ротации, и семь игроков выходили в стартовом составе в четырёх матчах группового этапа, так что складывается более-менее ясная картина о команде, которая встретится с нами в "Паркене".

Если назвать лишь некоторых, то молодой 22-летний вратарь Темирлан Анарбеков дебютировал за сборную Казахстана этой осенью.

Александр Мартынович, 38-летний ветеран команды по возрасту, имеющий 84 матча за сборную Беларуси, находился на скамье запасных, когда Дания осенью обыграла их 6:0, но в "Паркене" он не играл.

Нападающий полузащитник Валерий Громыко, напротив, был там — он является постоянным игроком сборной Беларуси и, к сожалению, имеет хорошие воспоминания о "Паркене", ведь он забил их первый гол в матче 2:2 в "Паркене".

Защитник Еркин Тапалов также был здесь со сборной, но находился на скамье запасных, когда Казахстан проиграл 1:3 в октябре 2023 года.

28-летний левый защитник Луис Мата пришёл в начале года из польского "Заглембе" (Любин), но вырос в академии „Порту“, где он был как раз на год старше, так что мы не встретились с ним в Юношеской лиге осенью 2016 года.

Центральные защитники Александр Мартынович и Егор Сорокин несколько лет играли вместе с Виктором Классоном в "Краснодаре".

Португальский нападающий Жоржиньо — воспитанник академии „Браги“ и перешёл в "Кайрат" в январе из "Дифферданжа" из Люксембурга, а бразилец Эдмилсон присоединился летом из "Целье", бывшего клуба Бенджамина Вербича в Словении. Он забил один из их двух голов на групповом этапе, а второй забил Орфи Арад. Израильский игрок сборной играет на позиции опорного полузащитника вместе с Дамиром Касабулатом, который, как и несколько других, является игроком сборной Казахстана.

И, наконец, последний, но не менее важный — 17-летний Дастан Сатпаев, который, как уже упоминалось, уже подписал контракт с "Челси". Он дебютировал за "Кайрат" уже в 15 лет и, таким образом, является их самым молодым игроком за всю историю. Большой талант, которого описывают такими словами, как скорость, смена темпа, низкий центр тяжести, большая гибкость, хороший баланс и координация", — говорится в статье.