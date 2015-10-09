Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Копенгаген" разобрал состав "Кайрата" и оценил талант 17-летнего Сатпаева

Официальный сайт датского "Копенгагена" в преддверии матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" опубликовал статью, в которой разобрал состав алматинского клуба, сообщают Vesti.kz.

Также в Дании проанализировали игровую тактику команды Рафаэля Уразбахтина.

"Уразбахтин обычно выстраивает команду по схеме 4-2-3-1, где примерно половина состоит из игроков из Казахстана, дополненных футболистами из Португалии, России, Израиля и Беларуси. Осенью он не делает особенно много ротации, и семь игроков выходили в стартовом составе в четырёх матчах группового этапа, так что складывается более-менее ясная картина о команде, которая встретится с нами в "Паркене".

Если назвать лишь некоторых, то молодой 22-летний вратарь Темирлан Анарбеков дебютировал за сборную Казахстана этой осенью.

Александр Мартынович, 38-летний ветеран команды по возрасту, имеющий 84 матча за сборную Беларуси, находился на скамье запасных, когда Дания осенью обыграла их 6:0, но в "Паркене" он не играл.

Нападающий полузащитник Валерий Громыко, напротив, был там — он является постоянным игроком сборной Беларуси и, к сожалению, имеет хорошие воспоминания о "Паркене", ведь он забил их первый гол в матче 2:2 в "Паркене".

Защитник Еркин Тапалов также был здесь со сборной, но находился на скамье запасных, когда Казахстан проиграл 1:3 в октябре 2023 года.

28-летний левый защитник Луис Мата пришёл в начале года из польского "Заглембе" (Любин), но вырос в академии „Порту“, где он был как раз на год старше, так что мы не встретились с ним в Юношеской лиге осенью 2016 года.

Центральные защитники Александр Мартынович и Егор Сорокин несколько лет играли вместе с Виктором Классоном в "Краснодаре".

Португальский нападающий Жоржиньо — воспитанник академии „Браги“ и перешёл в "Кайрат" в январе из "Дифферданжа" из Люксембурга, а бразилец Эдмилсон присоединился летом из "Целье", бывшего клуба Бенджамина Вербича в Словении. Он забил один из их двух голов на групповом этапе, а второй забил Орфи Арад. Израильский игрок сборной играет на позиции опорного полузащитника вместе с Дамиром Касабулатом, который, как и несколько других, является игроком сборной Казахстана.

И, наконец, последний, но не менее важный — 17-летний Дастан Сатпаев, который, как уже упоминалось, уже подписал контракт с "Челси". Он дебютировал за "Кайрат" уже в 15 лет и, таким образом, является их самым молодым игроком за всю историю. Большой талант, которого описывают такими словами, как скорость, смена темпа, низкий центр тяжести, большая гибкость, хороший баланс и координация", — говорится в статье. 

Матч "Копенгаген" - "Кайрат" состоится 26 ноября на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

