Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

С кем сыграет "Кайрат"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги чемпионов

Начало в 16:00.

С кем сыграет "Кайрат"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0

Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz

Прямая трансляция жеребьевки начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

"Кайрат" попал в число сеяных и может сыграть с одним из следующих соперников: "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Нефтчи" (Баку, Азербайджан), "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Теута" (Дуррес, Албания).

Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. 

Напомним, в прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:24
Футбол

С кем сыграет "Кайрат"? Прямая трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
Сегодня
01:01
Футбол

Названы четыре потенциальных соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов
31 мая
20:49
Футбол

От столицы до Актобе. Футболисты "Челси", которые приезжали в Казахстан
31 мая
16:43
Футбол

Определились потенциальные соперники "Кайрата" по старту в Лиге чемпионов
30 мая
16:52
Футбол

Кевин де Брюйне сломал нос в финале Лиги чемпионов с "Челси"
30 мая
15:30
Футбол

Назван лучший футболист финала Лиги чемпионов
30 мая
13:33
Футбол

Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Челси" в финале Лиги чемпионов
30 мая
07:30
Футбол

Невероятные эмоции футболистов. "Челси" показал раздевалку после победы в Лиге чемпионов
30 мая
02:57
Футбол

"Челси" победил "Манчестер Сити" и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов
29 мая
12:00
Футбол

Прямая трансляция финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси"
29 мая
08:47
Футбол

УЕФА решил отменить в еврокубках существующее 56 лет правило
26 мая
15:35
Футбол

Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов
26 мая
12:22
Футбол

УЕФА завел дела на "Реал", "Барселону" и "Ювентус". Клубам грозит исключение из Лиги чемпионов
21 мая
10:37
Футбол

Касильяс оценил работу Зидана после провала "Реала" в Лиге чемпионов
17 мая
08:37
Футбол

"Барселона" разгромила "Челси" и впервые выиграла женскую Лигу чемпионов
13 мая
00:02
Футбол

УЕФА объявит о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула. И это не Лондон
11 мая
14:50
Футбол

"Кайрат" в Лиге чемпионов, а "Астана" в новом турнире УЕФА. Когда определятся соперники казахстанских клубов в еврокубках?
9 мая
07:37
Футбол

Репетиция финала Лиги чемпионов? "Челси" победил "Манчестер Сити" в матче АПЛ
7 мая
19:36
Футбол

Стали известны премиальные "Манчестер Сити" и "Челси" в случае победы в Лиге чемпионов
6 мая
23:47
Футбол

Зидан может покинуть "Реал" после поражения в полуфинале Лиги чемпионов
6 мая
09:04
Футбол

Тренер "Челси" установил уникальное достижение после выхода в финал Лиги чемпионов
6 мая
02:53
Футбол

"Челси" выбил "Реал" и сыграет с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов
5 мая
17:37
Футбол

Прямая трансляция ответного матча "Челси" - "Реал" за выход в финал Лиги чемпионов
5 мая
17:25
Футбол

У "Реала" - 14 победителей Лиги чемпионов, у "Челси" - один, а у "Манчестер Сити" - ноль. Сравниваем опыт команд
5 мая
13:56
Футбол

Неймара раскритиковали за игру в полуфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
5 мая
09:49
Футбол

Появилось эмоциональное видео из победной раздевалки "Манчестер Сити" после выхода в финал ЛЧ
5 мая
08:11
Футбол

Гвардиола повторил достижение Моуринью и Клоппа в Лиге чемпионов
5 мая
02:54
Футбол

"Манчестер Сити" стал первым финалистом Лиги чемпионов
4 мая
13:52
Футбол

Прямая трансляция ответного матча "Манчестер Сити" - ПСЖ за выход в финал Лиги чемпионов
1 мая
12:57
Футбол

"Кайрат" остался с одним вратарем на матч с "Барселоной". Кто может занять место в "рамке" из полевых игроков?
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика