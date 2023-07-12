Казахстанский тренер стартовал в Лиге чемпионов

Литовский "Жальгирис", который возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин, провел первый матч с македонским клубом "Струга" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Вильнюса и завершилась нулевой ничьей, несмотря на преимущество хозяев.
Ответная игра пройдет 18 июля.
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Напомним, Чебурин возглавляет "Жальгирис" с 2021 года. Оба сезона тренер приводил клуб к чемпионству и победам в Кубке Литвы.
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