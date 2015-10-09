Азербайджанский "Сабах", капитаном которого является казахстанский вратарь Стас Покатилов, вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В ответном матче на выезде команда обыграла валлийский клуб ТНС со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Джой-Ланс Миккельс и Рахман Дашдамиров на 28-й и 42-й минутах соответственно.

Покатилов вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл весь матч. Он пропустил гол от хозяев на 89-й минуте.

Первый матч команд в Азербайджане завершился со счетом 2:0 в пользу "Сабаха", который дебютировал в Лиге чемпионов. По сумме двух встреч команда Покатилова проходит дальше.

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