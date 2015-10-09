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Лига чемпионов
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Казахстанец Стас Покатилов помог зарубежному клубу выиграть в Лиге чемпионов

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Казахстанец Стас Покатилов помог зарубежному клубу выиграть в Лиге чемпионов Стас Покатилов. Фото: ФК "Сабах"©

Азербайджанский "Сабах", капитаном которого является казахстанский вратарь Стас Покатилов, вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Азербайджанский "Сабах", капитаном которого является казахстанский вратарь Стас Покатилов, вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В ответном матче на выезде команда обыграла валлийский клуб ТНС со счетом 2:1. 

В составе победителей голы забили Джой-Ланс Миккельс и Рахман Дашдамиров на 28-й и 42-й минутах соответственно. 

Покатилов вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл весь матч. Он пропустил гол от хозяев на 89-й минуте.


Первый матч команд в Азербайджане завершился со счетом 2:0 в пользу "Сабаха", который дебютировал в Лиге чемпионов. По сумме двух встреч команда Покатилова проходит дальше.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

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