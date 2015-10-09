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Лига чемпионов
Вчера 23:27
 

Покатилов помог "Сабаху" выиграть матч Лиги чемпионов

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Покатилов помог "Сабаху" выиграть матч Лиги чемпионов ©instagram.com/sabahfc

Азербайджанский "Сабах" выиграл первый матч стартового этапа квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Азербайджанский "Сабах" выиграл первый матч стартового этапа квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Матч против валлийского клуба ТНС состоялся в Баку и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, которые дебютировали в этом турнире.

В составе "Сабаха" с первых минут сыграл казахстанский вратарь Стас Покатилов, выведший команду на поле с капитанской повязкой.

Голы в составе "Сабаха" забили Велько Шимич (66-я минута) и Кахим Пэррис, отличившийся на 84-й минуте. На 90+2-й минуте команда Покатилова осталась в меньшинстве после удаления Стива Сольве, но на общий итог это не повлияло.

Ответная игра пройдет 14 июля.


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