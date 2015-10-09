Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 07:59
 

"Кайрату" "выбрали" другой домашний стадион в Лиге чемпионов

  Комментарии

Поделиться
"Кайрату" "выбрали" другой домашний стадион в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Генеральный директор столичного "Жениса" и известный журналист Айдын Кожахмет заявил, что алматинский "Кайрат" скорее всего проведет домашний матч общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге" в Астане, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Генеральный директор столичного "Жениса" и известный журналист Айдын Кожахмет заявил, что алматинский "Кайрат" скорее всего проведет домашний матч общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге" в Астане, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится 20 января 2026 года в рамках седьмого тура общего этапа.

"В январе "Кайрат" сыграет свой заключительный домашний матч в Лиге чемпионов против "Брюгге". Матч состоится в Астане. Вот я на 1000 процентов уверен, что сам футбол будет не хуже. Но ажиотажа не будет, и это тоже 1000 процентов. Вот тогда обращайтесь за билетами", - написал он в соцсетях.

Отвечая на вопрос подписчика, он подчеркнул следующее:

Я просто уже беседовал с руководством "Кайрата" и они сказали, что, скорее всего, в Астане.

"Реал" - слабаки? Громкое заявление известного комментатора перед матчем с "Кайратом"

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4. Сегодня, 30 сентября алматинцы примут дома мадридский "Реал". 

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1084 человек

Реклама

Живи спортом!