"Кайрату" дали совет перед матчем с "Реалом"

Бывший известный футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

По мнению эксперта, алматинский клуб способен навязать борьбу гранду и вполне имеет шансы взять очки в этой встрече.

"Только дисциплина: ждать контратаки и выдержать первые 15–20 минут. Если выстоят, почувствуют уверенность и кураж. Важно использовать стандарты, но в целом 80% времени казахстанцы будут обороняться", - цитирует Дьякова "Советский спорт".

Матч "Кайрат" - "Реал" состоится уже завтра, 30 сентября, в Алматы. Начало - в 21:45.

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.