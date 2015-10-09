"Кайрат" вылетел на исторический матч Лиги чемпионов (Фото и Видео)

Алматинский "Кайрат" отправился в Лиссабон (Португалия), где команде предстоит провести матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.
Соперником подопечных Рафаэля Уразбахтина будет местный "Спортинг".
"Спортинг" - "Кайрат": где и когда пройдет матч ЛЧ
Матч "Спортинг" - "Кайрат" состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет на стадионе "Жозе Алваладе", вмещающем более 50 тысяч зрителей. Начало игры в 00:00 по казахстанскому времени.
Для "Кайрата" это будет первый в истории клуба матч на основном этапе Лиги чемпионов.
"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов
ФК "Спортинг" - является одним из самых титулованных клубов страны: 21-кратный чемпион Португалии, 18-кратный обладатель Кубка и восьмикратный — Суперкубка страны, 4-кратный победитель Кубка португальской лиги.
Помимо "Спортинга" в общем этапе Лиги чемпионов "Кайрат" сыграет также с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).
- 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
- 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
- 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).
УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов
Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф ЛЧ "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.
В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.
