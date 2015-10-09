"Кайрат" определился с составом на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном"

Стал известен состав алматинского "Кайрата" на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с датским "Копенгагеном", сообщают Vesti.kz.

Рафаэль Уразбахтин выставил на игру следующий стартовый состав: Темирлан Анарбеков (В) – Еркин Тапалов, Александр Широбоков, Егор Сорокин, Александр Мрынский – Дан Глейзер, Дамир Касабулат, Валерий Громыко (К), Жоржиньо – Дастан Сатпаев, Эдмилсон;

Резерв: Александр Заруцкий (В), Шерхан Калмурза (В) – Луиш Мата, ​Александр Мартынович, Лев Кургин – Адлет Садыбеков, Олжас Байбек, Юг Станоев, Гиорги Зария – Рикардиньо;

Состав "Копенгагена": Доминик Котарски (В) – Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Пантелис Хацидиакос, Дзюнноскэ Судзуки – Лукас Лерагер, Вильям Клем, Виктор Классон – Роберт, Джордан Ларссон, Виктор Дадасон;

Резерв: Рунар Рунарссон (В), Оскар Буур (В) – Мунаше Гарананга, Мадс-Эмиль Мадсен, Йорам Загe, Биргер Мелинг – Доминик Сарапата, Юссуфа Мукоко, Мохамед Эльюнусси;

Матч "Копенгаген" - "Кайрат" состоится 26 ноября на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.