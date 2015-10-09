Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Кайрат" определился с составом на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном"

"Кайрат" определился с составом на матч Лиги чемпионов с "Копенгагеном" ©ФК "Кайрат"

Стал известен состав алматинского "Кайрата" на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с датским "Копенгагеном", сообщают Vesti.kz.

Рафаэль Уразбахтин выставил на игру следующий стартовый состав: Темирлан Анарбеков (В) – Еркин Тапалов, Александр Широбоков, Егор Сорокин, Александр Мрынский – Дан Глейзер, Дамир Касабулат, Валерий Громыко (К), Жоржиньо – Дастан Сатпаев, Эдмилсон;

Резерв: Александр Заруцкий (В), Шерхан Калмурза (В) – Луиш Мата, ​Александр Мартынович, Лев Кургин – Адлет Садыбеков, Олжас Байбек, Юг Станоев, Гиорги Зария – Рикардиньо;

Состав "Копенгагена": Доминик Котарски (В) –  Маркос Лопес, Габриэл Перейра, Пантелис Хацидиакос, Дзюнноскэ Судзуки – Лукас Лерагер, Вильям Клем, Виктор Классон – Роберт,  Джордан Ларссон, Виктор Дадасон;

Резерв: Рунар Рунарссон (В), Оскар Буур (В) – Мунаше Гарананга, Мадс-Эмиль Мадсен, Йорам Загe, Биргер Мелинг – Доминик Сарапата, Юссуфа Мукоко, Мохамед Эльюнусси;

Матч "Копенгаген" - "Кайрат" состоится 26 ноября на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало игры в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 01:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Интер
Проголосовало 9 человек

