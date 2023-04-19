Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Карим Бензема вошел в историю Лиги чемпионов

Карим Бензема вошел в историю Лиги чемпионов
©twitter.com/realmadrid

Форвард "Реала" Карим Бензема стал пятым игроком в истории со 150 матчами в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Топ-5 выглядит так:

183 - Криштиану Роналду
177 - Икер Касильяс
163 - Лионель Месси
151 - Хави
150 - Карим Бензема

Напомним, что "Реал" обыграл "Челси" (2:0) в ответном матче и вышел в полуфинал ЛЧ. Первая игра команд в Испании завершилась с аналогичным счетом.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Челси Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:39
Лига чемпионов
©twitter.com/en_sscnapoli Это похоже на бурный роман с сексом где попало - Уткин о вылете "Наполи" из Лиги чемпионов
Сегодня , 09:00
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC Лэмпард установил антирекорд за всю историю "Челси"
Сегодня , 07:39
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Милан" повторил рекорд по полуфиналам Лиги чемпионов среди итальянских клубов
Сегодня , 07:21
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Карим Бензема вошел в историю Лиги чемпионов
Сегодня , 03:03
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Милан" выиграл итальянское дерби с "Наполи" и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
Сегодня , 02:54
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid "Реал" всухую выбил "Челси" и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов
Вчера , 22:58
Лига чемпионов
©twitter.com/sscnapoli Фанаты "Наполи" потроллили "Милан" перед матчем Лиги чемпионов
Вчера , 20:00
Лига чемпионов
© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?
Вчера , 16:45
Лига чемпионов
© "Наполи" - "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета
Вчера , 12:03
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Анчелотти сделал громкое заявление о "Реале" перед ответным матчем ЛЧ с "Челси"
Вчера , 08:29
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Драка сплотит "Баварию" перед ответным матчем ЛЧ с "Манчестер Сити" - Гвардиола
17 апреля, 15:55
Лига чемпионов
©twitter.com/kepa_46 В "Челси" нашли виновного в поражении от "Реала"
17 апреля, 15:17
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Нам будет нелегко - Де Брюйне об ответной игре с "Баварией" в Лиге чемпионов
16 апреля, 14:31
Лига чемпионов
©twitter.com/SMane_Officiel Подравшийся в раздевалке Мане войдет в состав "Баварии" на ответный матч ЛЧ с "Манчестер Сити"
16 апреля, 12:00
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Едем туда, чтобы выйти в полуфинал - Гвардиола об ответном матче "Манчестер Сити" с "Баварией" в ЛЧ
15 апреля, 14:33
Лига чемпионов
©ФК "Бавария" В футболе нет ничего невозможного - Тухель о втором матче с "Сити" в Лиге чемпионов
15 апреля, 13:03
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Я не знаю, кто станет полуфиналистом Лиги чемпионов - Анчелотти
14 апреля, 15:25
Лига чемпионов
©twitter.com/vinijr Чемпион мира назвал лучшего вингера после матча Лиги чемпионов
14 апреля, 13:37
Лига чемпионов
©twitter.com/sscnapoli Тренер "Наполи" пригрозил фанатам перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Миланом"
14 апреля, 07:57
Лига чемпионов
©twitter.com/SMane_Officiel Появились подробности скандала в "Баварии" после разгрома от "Сити"
13 апреля, 21:30
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид Анчелотти в свои 63 показал технику и восхитил фанатов. Он был таким же успешным игроком, каким является тренером
13 апреля, 14:24
Лига чемпионов
© В "Баварии" опять скандал: Мане разбил губу Сане после разгрома от "Сити", но клуб молчит. Игрока могут выгнать
13 апреля, 08:55
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Нападающий "Реала" стал рекордсменом Лиги чемпионов
13 апреля, 07:33
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Тренер "Реала" установил абсолютный рекорд Лиги чемпионов
13 апреля, 07:16
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Футболисту "Реала" покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
13 апреля, 05:35
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC "Ходит по полю пешком". Фанаты "Челси" разозлились на своего звездного игрока
13 апреля, 02:59
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan "Милан" в большинстве обыграл "Наполи" в 1/4 финала Лиги чемпионов
13 апреля, 02:55
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid "Реал" выиграл у "Челси" в четвертьфинале Лиги чемпионов
13 апреля, 00:01
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBayern Ударил по лицу: скандал произошел в "Баварии" после разгрома от "Манчестер Сити"
12 апреля, 20:02
Лига чемпионов
© "Реал" – "Челси": смогут ли лондонцы спасти провальный сезон?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus