Карим Бензема вошел в историю Лиги чемпионов

Форвард "Реала" Карим Бензема стал пятым игроком в истории со 150 матчами в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.
Топ-5 выглядит так:
183 - Криштиану Роналду
177 - Икер Касильяс
163 - Лионель Месси
151 - Хави
150 - Карим Бензема
Напомним, что "Реал" обыграл "Челси" (2:0) в ответном матче и вышел в полуфинал ЛЧ. Первая игра команд в Испании завершилась с аналогичным счетом.
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