Карим Бензема вошел в историю Лиги чемпионов

Форвард "Реала" Карим Бензема стал пятым игроком в истории со 150 матчами в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Топ-5 выглядит так:

183 - Криштиану Роналду

177 - Икер Касильяс

163 - Лионель Месси

151 - Хави

150 - Карим Бензема

Напомним, что "Реал" обыграл "Челси" (2:0) в ответном матче и вышел в полуфинал ЛЧ. Первая игра команд в Испании завершилась с аналогичным счетом.

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