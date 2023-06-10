Кака назвал фаворита финала ЛЧ "Манчестер Сити" - "Интер"

Экс-футболист "Милана" Кака поделился своими мыслями относительно финала Лиги чемпионов между "Манчестером Сити" и "Интером", сообщают Vesti.kz.

Решающий матч команд пройдет в ночь на 11 июня. Начало - в 01:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна здесь.

"Приятно выходить на такие матчи. Мы увидим красивую игру. Увы, там нет "Милана", но "Интер" тоже представляет итальянский футбол. В финале может случиться все что угодно, но "Манчестер Сити" - фаворит", - приводит слова Кака Sky Sports Italia.

Ранее главный тренер "Интера" Симоне Индзаги заявил, что кое-что подготовил против лидера "Сити" Эрлинга Холанда. Наставник английского клуба Хосеп Гвардиола раскрыл секрет своего успеха перед решающим матчем еврокубка.