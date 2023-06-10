Гвардиола раскрыл секрет своего успеха перед финалом Лиги чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что делает его успешным на тренерском мостике. 52-летний испанец был успешен в "Барселоне", "Баварии", а теперь ему предоставляется возможность выиграть с "горожанами" Лигу чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Финал ЛЧ состоится в ночь на 11 июня в Стамбуле. "Сити" будет противостоять "Интер". Прямая трансляция будет доступна здесь.

"Секрет моего успеха? Иметь хороших игроков. В прошлом у меня был Месси, сейчас - Холанд. Я не шучу. В одиночку не справиться, вместе мы - сильная команда. У нас одна идея. Парни, которые пойдут за мной, будут здесь, парни, которые не пойдут, не будут здесь. У каждого успешного тренера есть сильная установка и хорошие игроки. Ни один тренер не забил ни одного гола", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Отметим, что Гвардиола станет трехкратным обладателем Кубка чемпионов в случае победы своей команды в финале и повторит достижения Боба Пейсли и Зинедина Зидана. Лидирует по количеству завоеванных трофеев среди тренеров - Карло Анчелотти, у него четыре кубка.

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