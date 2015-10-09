В Испании отреагировали на коллапс и цены билетов на матч "Кайрат" - "Реал" ©

Испанское издание AS прокомментировало ситуацию с билетами на матч Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встреча команда состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

"Это станет историческим днём для клуба, турнира и всего Казахстана. Интерес к встрече с футболистами мирового уровня – Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом, Хёйсеном или Ардой Гюлером – вызвал настоящий ажиотаж в Алматы (более 8 000 километров от Мадрида и всего несколько километров от границы с Кыргызстаном и Китаем).

Во вторник в продажу поступили билеты на матч с командой Хаби Алонсо, и интерес оказался настолько высоким, что в стране возник настоящий коллапс. Почти 80 000 болельщиков одновременно пытались приобрести билеты на онлайн-порталах (каждому позволено купить не более двух). Серверы не выдержали наплыва запросов и неоднократно "падали". В соцсетях фанаты алматинского клуба массово жалуются на ситуацию. При этом спрос втрое превысил вместимость Центрального стадиона Алматы, который вмещает 23 000 зрителей", - говорится в заметке.