В Испании отреагировали на коллапс и цены билетов на матч "Кайрат" - "Реал" ©

Испанское издание AS прокомментировало ситуацию с билетами на матч Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.
Встреча команда состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.
Матч "Кайрат" - "Реал" вызвал ажиотаж в Алматы
"Это станет историческим днём для клуба, турнира и всего Казахстана. Интерес к встрече с футболистами мирового уровня – Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом, Хёйсеном или Ардой Гюлером – вызвал настоящий ажиотаж в Алматы (более 8 000 километров от Мадрида и всего несколько километров от границы с Кыргызстаном и Китаем).
Во вторник в продажу поступили билеты на матч с командой Хаби Алонсо, и интерес оказался настолько высоким, что в стране возник настоящий коллапс. Почти 80 000 болельщиков одновременно пытались приобрести билеты на онлайн-порталах (каждому позволено купить не более двух). Серверы не выдержали наплыва запросов и неоднократно "падали". В соцсетях фанаты алматинского клуба массово жалуются на ситуацию. При этом спрос втрое превысил вместимость Центрального стадиона Алматы, который вмещает 23 000 зрителей", - говорится в заметке.
Также AS затронуло тему стоимости билетов на матч "Кайрат" - "Реал".
"Ещё одна проблема для болельщиков – стоимость билетов. Цены варьируются от 30 000 тенге (примерно 46,75 евро) до 250 000 тенге (около 400 евро) за самые дорогие места. Для Казахстана это считается неподъёмной суммой: по данным различных источников, минимальная месячная зарплата в стране составляет около 100 000 тенге (155 евро). Тем не менее такая ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов. Владельцы абонементов получили уникальное право приобрести билеты заранее по сниженной цене".
Ранее "Кайрат" объявил, что все билеты на матч с "Реалом" были проданы.
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.
- 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
- 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)
