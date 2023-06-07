В "Интере" выразили восхищение Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле. Он отметил прекрасную организацию игры его команды, сообщают Vesti.kz.

Команды встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится 10 июня в Стамбуле.

"Он создал целое движение своим видением футбола и игровым стилем. Это случилось еще в "Барселоне". Он прогрессировал с каждым днем, поэтому я считаю, что его справедливо называют одним из лучших тренеров в мире. У "Сити" прекрасная организация игры. У этой команды много индивидуально сильных футболистов, но при этом все они всегда играют как единое целое", - приводит слова Индзаги сайт УЕФА.

Ранее Индзаги отметил, что его "Интер" не будет считаться фаворитом финала ЛЧ.

Между тем, Гвардиола рассказал о настроении своих игроков перед этим матчем.

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