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Иммунитет "Астаны", драма "Актобе" и беды "Кайрата". Как казахстанские клубы играли с израильскими

Изучаем историю противостояний.

Иммунитет "Астаны", драма "Актобе" и беды "Кайрата". Как казахстанские клубы играли с израильскими
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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"Кайрат" в четвертый раз в еврокубках получил в соперники клуб из Израиля. Как и в прошлом году, алматинцы сыграют с "Маккаби" из Хайфы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об израильском проклятии "желто-черных" и вспоминает, какая казахстанская команда наиболее удачно противостояла представителям этой страны.

Пока итоги встреч с израильскими клубами для казахстанских команд являются кошмаром - в шести случаях из семи представители нашей страны вылетали из квалификаций еврокубков. Только "Астана" имеет положительный опыт преодоления израильского барьера на стадии отборочных раундов. Кроме того, дважды клубы из двух стран соперничали в групповой стадии Лиги Европы.

И пока только "Астана" может позитивно рассматривать историю встреч с израильтянами - три победы в четырех матчах. Причем столичный клуб - единственный из нашей страны, которому удалось победить на выезде. Произошло это в рамках групповой стадии Лиги Европы сезона-2017/18. Тогда столичный клуб вышел в плей-офф еврокубков. Пока это достижение остается не превзойденным другими казахстанскими командами.

История встреч "Астаны" с клубами из Израиля в еврокубках

Сезон-2014/15
"Астана" - "Хапоэль" (Тель-Авив) 3:0

"Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль) - "Астана" 1:0

Сезон-2017/18

"Астана" - "Маккаби" (Тель-Авив) 4:0

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Астана" 0:1

Близко к победе в Израиле был "Актобе", который в квалификации Лиги чемпионов сезона-2009/10 после нулевой ничьей дома вел в гостях у "Маккаби" (Хайфа) со счетом 3:0, но уступил - 3:4. На следующий год "красно-белые" также оступились в противостоянии с другим израильским клубом - "Хапоэль" (Тель-Авив).

История встреч "Актобе" с клубами из Израиля в еврокубках

Сезон-2009/10

"Актобе" - "Маккаби" (Хайфа) 0:0

"Маккаби" (Хайфа) - "Актобе" 4:3

Сезон-2010/11

"Актобе" (Актобе) - "Хапоэль" (Тель-Авив) 1:0

"Хапоэль" (Тель-Авив) - "Актобе" 3:1

Карагандинский клуб первым из казахстанских пробился в групповую стадию еврокубков. В осенней стадии Лиги Европы сезона-2013/14 "горняки" сумели набрать лишь два очка из шести в матчах с "Маккаби" (Хайфа).

История встреч "Шахтера" с клубами из Израиля в еврокубках

Сезон-2013/14

"Шахтер" - "Маккаби" (Хайфа) 2:2

"Маккаби" (Хайфа) - "Шахтер" 2:1

"Ордабасы" стал еще одним казахстанским клубом, который капитулировал перед израильской командой. Шымкентцы в квалификации Лиги Европы-2015/16 уступили "Бейтару" из Иерусалима.

История встреч "Ордабасы" с клубами из Израиля в еврокубках

Сезон-2015/16

"Ордабасы" - "Бейтар" (Иерусалим) 0:0

"Бейтар" (Иерусалим) - "Ордабасы" 2:1

Больше всего с израильтянами пересекался "Кайрат". Клубы из этой страны раз за разом становятся роковыми для алматинцев. При этом представители Казахстана в пяти матчах не сумели ни разу обыграть израильтян.

В предстоящих встречах квалификации Лиги чемпионов с "Маккаби" из Хайфы у "Кайрата" будет возможность исправить ситуацию и взять реванш за прошлогоднее поражение в квалификации Лиги Европы. Другой вопрос, сумеют ли они воспользоваться своими шансами.

История встреч "Кайрата" с клубами из Израиля в еврокубках

Сезон-2016/17

"Кайрат" - "Маккаби" (Тель-Авив) 1:1

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Кайрат" 2:1

Сезон-2019/20

"Хапоэль" (Беэр-Шева) - "Кайрат" 2:0

"Кайрат" - "Хапоэль" (Беэр-Шева) 1:1

Сезон-2020/21

"Маккаби" (Хайфа) - "Кайрат" 2:1

Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ

Напомним, "Кайрат" стартовый матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов проведет 6 или 7 июля, а ответный в Алматы - 13 или 14 июля. 

Фото: ФК "Астана"© (1), ФК "Маккаби" (Хайфа)© (2), ФК "Шахтер"© (3), ФК "Ордабасы"© (4), ФК "Кайрат"© (5)

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Метки:
Лига Европы Лига чемпионов Астана ФК Кайрат ФК Актобе ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Израиль

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