Игрок тбилисского "Динамо" восхитился атмосферой "Астана Арены" и поддержал Сейдахмета

Защитник грузинского "Динамо" из Тбилиси Джемал Табидзе прокомментировал исход первого матча в противостоянии с "Астаной" (1:1) в квалификации Лиги чемпионов. Он отметил, что фаворита в паре по-прежнему нет, цитирует слова игрока корреспондент Vesti.kz.
27-летний центральный защитник вышел в стартовом составе и отыграл на поле все 90 минут.
- Ваша команда добыла гостевую ничью со счетом 1:1. Насколько это хороший результат для "Динамо"?
- Как и предполагали, была трудная игра. Думаю, что счет приемлемый, а ответы на все вопросы мы получим уже в Тбилиси.
- Насколько тяжело было играть сегодня при почти 40-градусной жаре на заполненном болельщиками "Астаны" стадионе?
- Конечно, было трудно. Но мы заранее знали, что психологически фактор стадиона будет действовать против нас, мы были к этому готовы.
- После такого результата можно ли считать, что "Динамо" - фаворит противостояния?
- Как мне кажется, даже перед этим матчем фаворита в противостоянии не было. Шансы по-прежнему 50 на 50.
- Что вы можете сказать о Казахстане в целом? И есть ли что-то, что связывает вас с нашей страной? Мы помним, что вы играли с Еркебуланом Сейдахметом в "Уфе"...
- Еркебулан - очень хороший игрок, мы с ним дружим. Я желаю ему всего наилучшего, и считаю, что он еще покажет себя с лучшей стороны. Что касается Казахстана в целом, то это очень гостеприимная страна, только положительные эмоции от пребывания здесь. Хочу пожелать всей стране всего наилучшего.
- Понравилась ли вам атмосфера на "Астана Арене"? И ждете ли вы аншлаг в Тбилиси?
- Замечательная атмосфера и стадион. Четыре года назад (в 2018-м - Прим. автора) здесь со сборной здорово сыграли, атмосфера очень хорошая. Мы надеемся, что в Тбилиси нас поддержат много болельщиков.
Отметим, что ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 19 июля в Тбилиси (Грузия).
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