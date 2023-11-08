Холанд только второй: кто возглавил гонку бомбардиров ЛЧ

Состоялись матчи первого игрового дня в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
По их итогам гонку бомбардиров возглавил форвард мадридского "Атлетико" Альваро Мората, который своим дублем помог "матрасникам" оформить разгромную победу на своем поле над "Селтиком" - 6:0. Этим самым Мората довел количество своих голов до пяти.
За ним следуют сразу три футболиста - Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Эванилсон ("Порту"), у которых по четыре забитых мяча.
В ночь на 9 ноября пройдут остальные матчи четвертого тура ЛЧ: "Бавария" - "Галатасарай", "Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" - "Севилья", ПСВ - "Ланс", "Наполи" - "Унион Берлин", "Реал" - "Брага", "Реал Сосьедад" - "Бенфика", "Зальцбург" - "Интер".
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
|
Сегодня
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|
23:45
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, Сегодня 23:30
Qazsport, Сегодня 23:35
|
Завтра
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|
02:00
Трансляция на телеканалах:
Матч ТВ, 9 ноября 01:45
|Арсенал
|Севилья
|
02:00
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, 9 ноября 01:50
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|
02:00
Трансляция на телеканалах:
Казахстан, 9 ноября 01:50
|Зальцбург
|Интер
|02:00
|
28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
|
29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00