Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов
©twitter.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы финальном матче Лиги чемпионов над "Интером" признался, что было трудно выиграть этот турнир, сообщают Vesti.kz.

"Уставший. Спокойный. Удовлетворенный. Это так трудно выиграть. "Наберитесь терпения", - сказал я в перерыве. Без везения было никак. Эдерсон мог пропустить и была бы ничья. Этот трофей был предначертан нам звездами. Мы собираемся отпраздновать это событие в отеле с семьей и друзьями. В понедельник парад состоится в Манчестере", - сказал Гвардиола на пресс-конференции после матча.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и оформил требл по итогам сезона. Ранее клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии. При этом испанский специалист стал первым тренером в истории, выигравшим требл дважды. В первый раз он сделал это с "Барселоной" в сезоне-2008/9.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Лига чемпионов Интер

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 08:21
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter Индзаги разобрал поражение "Интера" в финале Лиги чемпионов
Сегодня , 07:46
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола прокомментировал победу "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов
Сегодня , 07:29
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" завоевал требл по итогам сезона-2022/23
Сегодня , 02:57
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов
Вчера , 23:57
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague "Манчестер Сити" и "Интер" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов
Вчера , 21:56
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague Игроки сборной Казахстана выбрали фаворита финала Лиги чемпионов
Вчера , 21:32
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague Названа символическая сборная Лиги чемпионов - 2022/23
Вчера , 20:21
Лига чемпионов
©twitter.com/GarethBale11 Бывший одноклубник Роналду назвал Месси лучшим игроком среди победителей ЛЧ
Вчера , 18:48
Лига чемпионов
©twitter.com/ErlingHaaland "Хочу это сделать". Эрлинг Холанд раскрыл мечту в Лиге чемпионов
Вчера , 15:11
Лига чемпионов
©instagram.com/kaka Кака назвал фаворита финала ЛЧ "Манчестер Сити" - "Интер"
Вчера , 10:50
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола раскрыл секрет своего успеха перед финалом Лиги чемпионов
Вчера , 08:16
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague Прямая трансляция финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер"
Вчера , 07:58
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter "Интер" кое-что подготовил против Холанда - Индзаги о финале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Вчера , 07:35
Лига чемпионов
©twitter.com/juventusfcen УЕФА решит судьбу "Ювентуса" после финала Лиги чемпионов
9 июня, 16:31
Лига чемпионов
©instagram.com/rodrihernandezbr Мы очень взволнованы - игрок "Манчестер Сити" о финале ЛЧ с "Интером"
9 июня, 15:16
Лига чемпионов
©Juventus.com Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
9 июня, 15:06
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona Хави резко высказался об участии "Барселоны" в Лиге Европы
9 июня, 11:46
Лига чемпионов
©instagram.com/alnassr Футболка Роналду стала самым дорогим товаром фан-шопа финала Лиги чемпионов в Стамбуле
8 июня, 15:49
Лига чемпионов
©instagram.com/kylewalker2 "Может случиться все что угодно". Защитник "Манчестер Сити" - о финале ЛЧ с "Интером"
8 июня, 14:32
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" в шаге от истории. Я сделаю все, что в моих силах - Холанд о победе в ЛЧ
7 июня, 11:14
Лига чемпионов
©instagram.com/josep_gvardiola В "Интере" выразили восхищение Гвардиолой перед финалом Лиги чемпионов
7 июня, 09:56
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter Мы учитываем каждую мелочь - Индзаги о матче с "Манчестер Сити" в финале ЛЧ
6 июня, 22:41
Лига чемпионов
©instagram.com/josep_gvardiola Гвардиола рассказал о настроении игроков "Манчестер Сити" перед финалом Лиги чемпионов
5 июня, 23:55
Лига чемпионов
©instagram.com/romelulukaku/ Нападающий "Интера" назвал лучшую команду в мире перед финалом Лиги чемпионов
5 июня, 21:59
Лига чемпионов
©intermilan.id "Боюсь воров и убийц". Защитник "Интера" высказался о финале ЛЧ против "Манчестер Сити"
5 июня, 13:50
Лига чемпионов
©instagram.com/harrykane "МЮ" решил заманить капитана сборной Англии участием в Лиге чемпионов
5 июня, 13:15
Лига чемпионов
©twitter.com/PSG_inside Мбаппе назвал победителя Лиги чемпионов
4 июня, 15:26
Лига чемпионов
©twitter.com/Inter Тренер "Интера" заявил о мечте в Лиге чемпионов
4 июня, 14:55
Лига чемпионов
©twitter.com/GuardiolaTweets Гвардиола замахнулся на Лигу чемпионов после победы в Кубке Англии
2 июня, 09:41
Лига чемпионов
©WP SportoweFakty Скандал разгорелся вокруг главного рефери финала Лиги чемпионов. Подробности

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus