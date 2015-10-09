Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 17:40
 

В Греции отметили талант и потери "Кайрата" перед матчем Лиги чемпионов

  Комментарии

Поделиться
В Греции отметили талант и потери "Кайрата" перед матчем Лиги чемпионов Дастан Сатпаев. Фото: ©ФК "Кайрат"

Греческое издание Gazzetta.gr отметило кадровые потери "Кайрата" перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Поделиться

Греческое издание Gazzetta.gr отметило кадровые потери "Кайрата" перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Игра состоится 9 декабря в Астане и начнётся в 20:30 по местному времени.

"На следующей неделе "Олимпиакос" сыграет на выезде с "Кайратом", и казахстанской команде придётся обойтись без двух ключевых игроков перед матчем Лиги чемпионов.

Цели "Олимпиакоса" и особенности игры

Греки нацелены на прорыв: несмотря на безвыигрышную серию, команда надеется попасть в топ-24 и пробиться в плей-офф. Для этого "Олимпиакосу" предстоит успешно провести непростую выездную игру в Казахстане.

В Алматы команда сыграет в достаточно необычных условиях и должна вернуться в Афины с тремя очками, если хочет сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.

Потери "Кайрата"

Алматинская команда, в свою очередь, уже математически лишена шансов на выход в плей-офф, и к предстоящему матчу потеряла двух ключевых игроков.

Первый - Дастан Сатпаев. 17-летний нападающий считается большим талантом страны и уже летом должен перейти в "Челси". В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 26 матчах чемпионата.

В Лиге чемпионов форвард сыграл пять матчей, забив один мяч, но не будет доступен для встречи с "Олимпиакосом" из-за дисквалификации после перебора жёлтых карточек, последняя из которых была получена в матче с "Копенгагеном".

Кроме того, не сыграет Офри Арад, который восстанавливается после травмы и пропустил предыдущую встречу с "Копенгагеном". 27-летний израильский полузащитник является ключевым игроком средней линии "Кайрата": в чемпионате он провёл 23 игры, отдав 4 результативные передачи, а в Лиге чемпионов сыграл 4 матча и отметился одним голом", - говорится в тексте.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)
🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)
🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

"Олимпиакос" с двумя очками занимает 33-е место в общей таблице ЛЧ, а "Кайрат" располагается на 35-й позиции, имея в активе один балл.

Ранее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин сделал неожиданное признание о Сатпаеве, подробности - по ссылке.

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Барселона
Проголосовало 31 человек

Реклама

Живи спортом!