В Греции отметили талант и потери "Кайрата" перед матчем Лиги чемпионов

Греческое издание Gazzetta.gr отметило кадровые потери "Кайрата" перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Игра состоится 9 декабря в Астане и начнётся в 20:30 по местному времени.

"На следующей неделе "Олимпиакос" сыграет на выезде с "Кайратом", и казахстанской команде придётся обойтись без двух ключевых игроков перед матчем Лиги чемпионов.

Цели "Олимпиакоса" и особенности игры

Греки нацелены на прорыв: несмотря на безвыигрышную серию, команда надеется попасть в топ-24 и пробиться в плей-офф. Для этого "Олимпиакосу" предстоит успешно провести непростую выездную игру в Казахстане.

В Алматы команда сыграет в достаточно необычных условиях и должна вернуться в Афины с тремя очками, если хочет сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.

Потери "Кайрата"

Алматинская команда, в свою очередь, уже математически лишена шансов на выход в плей-офф, и к предстоящему матчу потеряла двух ключевых игроков.

Первый - Дастан Сатпаев. 17-летний нападающий считается большим талантом страны и уже летом должен перейти в "Челси". В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 26 матчах чемпионата.

В Лиге чемпионов форвард сыграл пять матчей, забив один мяч, но не будет доступен для встречи с "Олимпиакосом" из-за дисквалификации после перебора жёлтых карточек, последняя из которых была получена в матче с "Копенгагеном".

Кроме того, не сыграет Офри Арад, который восстанавливается после травмы и пропустил предыдущую встречу с "Копенгагеном". 27-летний израильский полузащитник является ключевым игроком средней линии "Кайрата": в чемпионате он провёл 23 игры, отдав 4 результативные передачи, а в Лиге чемпионов сыграл 4 матча и отметился одним голом", - говорится в тексте.

Следующие матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

🔹 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (20:30)

🔹 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (20:30)

🔹 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (01:00)

"Олимпиакос" с двумя очками занимает 33-е место в общей таблице ЛЧ, а "Кайрат" располагается на 35-й позиции, имея в активе один балл.

