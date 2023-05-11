Главный тренер "Милана" раскритиковал судейство после поражения от "Интера" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли заявил, что у рефери были двойные стандарты в первом полуфинальном матче его команды против "Интера" в Лиге чемпионов. Он отметил, что зол.

"Надо исходить из настроя второго тайма. У нас были шансы вернуть игру в нужное русло. Мы допустили ошибку и нам придется выступить совершенно иначе, чем сегодня. Для парней прямо сейчас есть разочарование, но также и осознание того, что они перевернут игру во втором матче. Я зол на рефери, у него часто были двойные стандарты", - цитирует Пиоли Pazzi di Fanta.

Напомним, итальянское дерби в прошло в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Номинальным хозяином встречи был "Милан". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера".

В другом первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1.

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