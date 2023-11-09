Футболист "Баварии" вышел на второе место по победам в ЛЧ. Выше только Роналду

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер вышел на второе место по числу побед в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.
34-летний форвард принял участие в матче четвертого тура группового этапа против стамбульского "Галатасарая", в котором немцы выиграли со счетом 2:1.
Эта победа стала для Мюллера 102-й в Лиге чемпионов. По этому показателю он вышел на второе место, обогнав бывшего голкипера мадридского "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101).
Абсолютным рекордсменом является португальский нападающий Криштиану Роналду. 38-летний бомбардир одержал 115 побед в рамках Лиги чемпионов.
На четвертом месте идет аргентинец Лионель Месси (95), на пятом - Хави (91).
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