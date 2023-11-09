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Новости спорта Лига чемпионов
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Футболист "Баварии" вышел на второе место по победам в ЛЧ. Выше только Роналду

Футболист "Баварии" вышел на второе место по победам в ЛЧ. Выше только Роналду
©twitter.com/FCBayernEN

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер вышел на второе место по числу побед в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

34-летний форвард принял участие в матче четвертого тура группового этапа против стамбульского "Галатасарая", в котором немцы выиграли со счетом 2:1.

Эта победа стала для Мюллера 102-й в Лиге чемпионов. По этому показателю он вышел на второе место, обогнав бывшего голкипера мадридского "Реала" и "Порту" Икера Касильяса (101).

Абсолютным рекордсменом является португальский нападающий Криштиану Роналду. 38-летний бомбардир одержал 115 побед в рамках Лиги чемпионов.

На четвертом месте идет аргентинец Лионель Месси (95), на пятом - Хави (91).

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Метки:
Бавария Лига чемпионов Роналду Криштиану
Лига чемпионов 2023/24 расписание игр

28 ноября

П1 1.52 X 4.57 П2 6.35
П1 2.01 X 3.73 П2 3.73

29 ноября

П1 2.84 X 3.59 П2 2.47
П1 1.77 X 4.06 П2 4.46
П1 1.34 X 5.77 П2 8.5
П1 1.53 X 4.57 П2 6.16
П1 3.39 X 3.84 П2 2.08
П1 2.1 X 3.79 П2 3.39

30 ноября

П1 1.27 X 6.77 П2 9.75
П1 1.47 X 4.98 П2 6.58
П1 1.69 X 4.2 П2 4.89
П1 2.33 X 3.69 П2 2.99
П1 2.55 X 3.5 П2 2.8
П1 1.58 X 4.37 П2 5.76

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