Лига чемпионов
Сегодня 10:20
 

Флик объяснил, почему "Барса" проиграла ПСЖ: кто виноват и что пошло не так?

  Комментарии

Флик объяснил, почему "Барса" проиграла ПСЖ: кто виноват и что пошло не так? ©x.com/fcbarcelona

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением о причинах поражения от "Пари Сен-Жермена" в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Тренер отметил, что, несмотря на проигрыш, его команда показала хороший футбол в первой половине встречи.

"В первой половине игры мы были значительно сильнее. Во втором тайме мы пропустили слишком много голов из-за усталости.

ПСЖ – отличная команда с молодыми и быстрыми игроками, они провели великолепный матч.

Мы не сыграли на нашем лучшем уровне, а для победы против такого соперника это необходимо. Они заслужили выиграть", – цитируют тренера Foot Mercato.

Флик также отметил, что важным моментом было то, что такие игроки, как Педри Гонсалес Лопес и Френки Де Йонг, провели много времени на поле. 

"Нужно, чтобы они оставались свежими, но главное – это команда", – добавил тренер.

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал выездную победу над "Барселоной" со счетом 2:1. Голы забили Сенни Майюлю и Гонсалу Рамуш, который поразил ворота на 90-й минуте. Единственный мяч у каталонцев на счету Феррана Торреса.

В следующем туре парижане 21 октября встретятся с "Байером" в Леверкузене, а "Барселона" примет "Олимпиакос".

