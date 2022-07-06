В "Ференцвароше" разобрали "Тобол" и опасность в матче Лиги чемпионов

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" Балинт Вечеи рассказал о подготовке к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против коcтанайского "Тобола", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Nemzetisport.

– Ваш соперник, "Тобол", может быть опасны, так как их чемпионат находится в самом разгаре. Как вы будете готовиться к ним?

– Матч стоит на повестке дня уже несколько дней. Мы смотрим больше видеоматериалов о "Тоболе", поэтому знаем о них практически все. Наш персонал показал нам сильные и слабые стороны команды, и прежде всего мы пытались найти их недостатки, потому что нам нужно их использовать. Мы не знаем, какую тактику будет использовать против нас казахстанская команда, но бросается в глаза, что в последних четырех матчах, сыгранных с новым главным тренером, они играли по одной и той же схеме. В пользу казахов говорит то, что турнир в самом разгаре, но мы также провели три подготовительных матча в Австрии, так что мы не можем ошибиться.

– Вам пришлось преодолеть более трех тысяч километров до места проведения мероприятия – это проблема?

– Нам действительно пришлось проделать долгий путь, но в Казахстане мы прибыли в понедельник, поэтому у нас будет время привыкнуть к часовому поясу. Разница в четыре часа, поэтому мы должны это учитывать. На улице нам приходится готовиться практически в своем темпе, мы тренируемся во второй половине дня, по венгерскому времени.

Матч состоится сегодня, 6 июля, и начнется в 20:00. Прямая трансляция доступна здесь.

Ответная встреча пройдет 13 июля.

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