"Это космос". Капитан "Кайрата" высказался про 0:5 от "Реала"

Капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович прокомментировал результат матча с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
"Это космос. Пришлось много без мяча (играть). Мы представляли, что так будет. Конечно, многовато - пять. Хотелось более достойно выступить, но что есть", - сказал Мартынович в эфире Okko.
Напомним, что в первом туре "Кайрат" на выезде проиграл лиссабонскому "Спортингу" - 1:4.
В следующем туре Лиги чемпионов "Кайрат" дома примет кипрский "Пафос".
