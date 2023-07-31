Эксперт оценил шансы "Астаны" в еврокубках и назвал ее главные проблемы

Ветеран казахстанского футбола Болат Есмагамбетов высказался корреспонденту Vesti.kz о поражении "Астаны" в первом матче квалификации Лиги чемпионов от "Динамо Загреб". Эксперт назвал главные причины такого результата и оценил перспективы команды.

В первом матче второго раунда квалификации турнира, который был сыгран в ночь с 25 на 26 июля казахстанский клуб был разгромлен "Динамо" со счетом 4:0.

"Астана" в этом сезоне в еврокубках выглядит беспомощной. С большим трудом прошли грузинского чемпиона, но следующему сопернику проиграла по делу. В этом сезоне состав слабо укомплектован. Не было точечных усилений. К тому же основной костяк игроков - возрастной. Они сейчас способны добиваться лишь локальных успехов в чемпионате стране.

В Хорватии было наглядно продемонстрирована разница в классе между клубами. Я думаю, что в Лиге Европы команда не задержится. Единственный шанс на подушку безопасности, ведь останется еще шанс в Лиге конференций. Но нужно будет хотя бы одного соперника победить. А мы знаем, что в последних стадиях слабаков нет", - отметил Есмагамбетов.