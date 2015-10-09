Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 19:02
 

Экс-игрок "Барселоны" сотворил историю в Лиге чемпионов

  Комментарии

Экс-игрок "Барселоны" сотворил историю в Лиге чемпионов Мяч Лиги чемпионов 2025/26. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Габонский форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг вошёл в историю Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В матче второго тура общего этапа против амстердамского "Аякса" 36-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами, а его команда разгромила соперника со счётом 4:0.

Таким образом, Обамеянг, как сообщает Opta Sports, стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось совершить три результативных действия за одну встречу — 36 лет и 104 дня.

Ранее габонский форвард выступал за "Боруссию" Дортмунд, "Арсенал", "Челси" и "Барселону". В составе каталонского клуба он забил 13 голов в 24 матчах.

За карьеру Обамеянг успел завоевать титул лучшего бомбардира Бундеслиги (2017), выиграл Кубок Германии, а в Англии стал обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Арсенала". Также он является рекордсменом сборной Габона по числу забитых мячей.

Для "Марселя" эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В стартовом туре французская команда уступила мадридскому "Реалу" (1:2).


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 134 человек

