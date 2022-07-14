Больше двух миллионов. Казахстанский футболист заработал на камбэке в Лиге чемпионов

Казахстанский футболист Геворг Наджарян получит премиальные за волевую победу армянского клуба "Пюник" в Лиге чемпионов, сообщает Армянский футбол | Armenian Football Group | AFG.

24-летний Наджарян вышел на замену в конце основного времени, а его "Пюник" вырвал волевую победу после серии пенальти (2:2 и 3:4 в серии пенальти).

"Футболисты "Пюника", после победы над румынским клубом ЧФР Клуж, получат от руководства по 5000 долларов (почти 2,4 миллиона тенге) премиальных", - пишет источник со ссылкой на Football365.am.

Добавим, что казахстанский участник Лиги чемпионов "Тобол" проиграл "Ференцварошу" из Венгрии, а затем появилась информация о трансферах клуба из Костаная.

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