Известны подробности трансферов "Тобола" перед Лигой чемпионов

Действующий чемпион КПЛ "Тобол" не смог серьезно укрепиться перед стартом в Лиге чемпионов, а подписанные футболисты - не в лучших кондициях, сообщает телеграм-канал "Гол емес".
Клуб из Костаная досрочно завершил участие в главном еврокубковом старте, а источник раскрыл их финансовые возможности.
"В шорт-листе "Тобола" кандидаты на усиление были сильнее, нежели Дебле и Вукадинович. Однако финансовые возможности костанайского клуба сейчас настолько скромны, что выбор пал именно на этих игроков.
Кстати, физические кондиции обоих легионеров оставляют желать лучшего, поэтому "Тобол" в еврокубках не может рассчитывать на них в полной мере", - пишет источник.
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