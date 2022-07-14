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"Черчесов зажег в Лиге чемпионов". В России разобрали разгромное поражение "Тобола"

"Черчесов зажег в Лиге чемпионов". В России разобрали разгромное поражение "Тобола"
©ФК "Тобол"

Российский спортивный сайт "Чемпионат" разобрал матч Лиги чемпионов, в котором "Тобол" проиграл венгерскому "Ференцварошу".

Напомним, ответная игра первого квалификационного раунда прошла в Будапеште и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступление в Лиге конференций. 

"За неделю "Ференцварош" заметно прибавил, да и свои трибуны будапештского стадиона "Гроупама Арена" погнали команду Черчесова вперед. С самого начала "фроди" оказали мощное давление на соперника. Уже на второй минуте должен был забивать темнокожий норвежец Токмак Нгуен, однако мяч после его удара головой с семи-восьми метров попал в перекладину.

В этом эпизоде "Тоболу" повезло, но еще через пару минут счет был открыт. Команда Черчесова хитро разыграла угловой через передачу низом, а после навеса с правого фланга примерно с той же точки, что и Нгуен, головой пробил Адама Траоре. Новичок "Ференцвароша", перешедший летом из пошумевшего в прошлой Лиге чемпионов "Шерифа", попал как надо.

К середине первого тайма тренерам "Тобола" можно было выбрасывать белый флаг: команда Черчесова просто разрывала чемпиона Казахстана! Второй гол создал "десятка" Нгуен - очень интересный игрок, на которого наверняка обратят внимание скауты более богатых клубов. Токмак сделал гениальную разрезающую передачу, после которой Траоре реализовал выход один на один.

Траоре же поучаствовал и в третьем голе "Ференцвароша". Он открылся в центре штрафной, получил передачу и откатил мяч под удар набежавшему Аиссе Лайдуни. Счет стал 3:0, а по ударам "фроди" и вовсе выигрывали 7:0.

Видимо, тут и сами игроки венгерской команды поверили в легкую победу. Потеряли концентрацию - быстро пропустили. Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич своим сольным проходом организовал момент для нападающего Игоря Сергеева, который забил в касание.

Второй тайм "Ференцварош" начал не слишком уверенно, на команду уже давило желание сохранить победный результат. "Тобол" стал подходить к воротам "фроди", Сергеев был близок к дублю. Черчесов понял, что это переломный момент игры: зажигал на бровке, рычал на игроков или аплодировал им после хороших действий.

После этого "Ференцварош" успокоил игру, да и Черчесов вмешался - сделал пару замен. Тем не менее на 71-й минуте "Тобол" забил, воспользовавшись тем, что защитники хозяев запаниковали в простой вроде бы ситуации.

К счастью для венгров, судья отменил гол из-за офсайда: в момент удара Тошич пробежал перед вратарем.

Все вопросы об исходе двухматчевого противостояния снял вышедший на замену Форчун Бэсси. Нападающий "Ференцвароша", в отличие от Тошича, избежал офсайда, хотя казалось, что и он, получая передачу, мог находиться в положении вне игры. При счете 4:1 тренер Милан Миланович отправил своего соотечественника отдыхать - серб признал поражение "Тобола".

Чемпионы Казахстана доигрывали матч вдесятером: за десять минут до конца был удален Серикжан Мужиков. "Тобол" не наиграл даже на второй гол. Первая победа Черчесова в Лиге чемпионов получилась очень крупной: в компенсированное время Бэсси оформил дубль, завершив красивую комбинацию по центру", - пишет сайт. 

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига чемпионов

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