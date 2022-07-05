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Черчесов оценил "Тобол" перед матчем Лиги чемпионов

Черчесов оценил "Тобол" перед матчем Лиги чемпионов
©fradi.hu

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов с "Тоболом". Российский специалист рассказал о перелете из Венгрии в Казахстан, сравнил погоду в Будапеште и Костанае и оценил соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Какой проблемой могут быть долгая дорога и разница во времени в четыре часовых пояса?

- Все же знают, что слово "проблема" в нашем лексиконе отсутствует. Мы правильно просчитали, как нам лететь. Нас привез хороший самолет, ребята в хорошем настроении. Понятно, это не из нашей базы переехать и играть с МТК за пять минут. Пять минут и семь часов - это абсолютно разные вещи. Опять же, разница во времени. Но есть опыт и понимание как нужно готовиться. Повторяю, нам предстоит игра, и к ней надо быть готовым независимо от всего.

- Ваше мнение о предсезонной подготовке? Находится ли команда в хорошей форме перед долгим, как хотелось бы сезоном? Также что думаете о противостоянии с "Тоболом"?

– Какая будет игра мы не можем сказать, потому что в будущее сложно заглянуть. Естественно, мы готовы, готовимся. Знаем, что нам надо делать. Но у нас есть соперник, который свои вопросы тоже будет решать. Что касается подготовки и сборов, то понятно, это не только нас касается - десять наших игроков были в сборных и они присоединились только ко второму сбору. Мы сыграли пять контрольных матчей, вместе с ними - три. Повторяю, это не только нас касается, возможно, и других клубов. Мы максимально все извлекли из той ситуации, в которой мы были. Думаю, все будет нормально.

- Этим летом к вам присоединились четыре новых игрока. Будут ли они играть завтра?

- Они с нами сюда прилетели. У нас есть время, еще 24 часа, чтобы подумать, как нам действовать завтра. Естественно, возможно, что кто-то из них будет на поле. Ситуация подскажет.

- Перед игрой вы сказали, что изучали "Тобол". Какие сильные стороны "Тобола" вы для себя отметили?

- Естественно, не буду говорить, что мы подметили, и что мы видели. Понятно, что команда просто так чемпионом не становится. В этом сезоне, видимо, стартовали не так, как планировали. Поэтому смена тренера произошла. Повторяю, нам предстоит игра с чемпионом. Есть хорошие игроки и командная игра, поэтому и готовимся к непростому матчу.

- Вы уже ознакомились с полем?

- Нет, видел только со стороны, пока на него не выходил. Со стороны, кажется, что хорошее. Как я понимаю, полгода на ней не играли. Одну игру домашнюю только провели.

- Как климатические условия в Костанае могут сказаться на матче?

- В Будапеште сейчас 35 градусов жары. По сравнению с Будапештом у вас тут зима.

- Вы знаете, что чемпионат Казахстана сейчас в самом разгаре, а в Венгрии сезон еще не стартовал. Вы провели сборы в Австрии и провели пять матчей. Насколько вы довольны уровнем подготовки своей команды к этому матчу?

- Понятно, когда команда уже в чемпионате играет, то легче регулировать и чувствовать команду. Вы правильно подметили, что у нас еще не стартовал сезон, но это ни о чем не говорит. Предстоит квалификационный матч и нам независимо от ситуации надо быть максимально к этому готовыми. В плане подготовки мы выполнили то, что планировали. Понятно, бывали травмы и болезни у игроков. Другое дело, что команда хорошо работала. И мы максимально постарались их подвести к игре.

- Какие задачи стоят перед "Ференцварошом" в еврокубковом сезоне и по силам ли команде пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов?

- Мы думаем не о сезоне, а о первом матче.

Напомним, матч пройдет в Костанае 6 июля. Встреча начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ответная встреча состоится 13 июля в Будапеште.

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Метки:
Лига чемпионов Тобол ФК Казахстан

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