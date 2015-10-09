Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 16:50
 

Даже бразильцы. Алип рассказал о реакции игроков "Зенита" на выход "Кайрата" в Лигу чемпионов

Нуралы Алип в составе сборной Казахстана. Фото: КФФ©

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал вирусное видео своей реакции на выход "Кайрата" в основной этап Лиги чемпионов. Свои эмоции футболист выразил прямо на борту самолёта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок смотрел матч после выездного матча своей команды против "Оренбурга" (5:3).

"После игры с "Оренбургом" мы с одноклубниками (по "Зениту") смотрели матч "Кайрат" - "Селтик". Нас было примерно пять человек, в том числе и помощник главного тренера Анатолий Тимощук. За 15 минут до вылета мы успели посмотреть серию пенальти. Все меня поздравляли, и местные, и бразильцы", - сказал Алип.

Отметим, что Алип в прошлом играл за "Кайрат", а с 2022 года выступает в составе российского "Зенита".

