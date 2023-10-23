"Барселона" рассчитывает на 17-летнего вундеркинда в Лиге чемпионов

"Барселона" надеется на участие своего форварда Марка Гию в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", сообщают Vesti.kz.
По информации журналиста Херарда Ромеро, руководство "сине-гранатовых" в настоящее время активно работает над оформлением необходимых документов, чтобы внести Гию в заявку на участие в Лиге чемпионов.
Следует напомнить, что Гию недавно дебютировал за "Барселону" в матче чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао. 17-летний футболист, забив единственный гол, принес победу каталонцам. Он отличился спустя 33 секунды после появления на поле.
17-летний дебютант "Барселоны" стал героем матча в Ла Лиге
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