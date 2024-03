"Атлетико" вошел в историю Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" добился уникального достижения в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Это произошло после победы над миланским "Интером" в ответном матче 1/8 финала, где все решилось в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу "Атлетико". В первом матче "Интер" выиграл со счетом 1:0, поэтому соперники перешли в дополнительное время, а серии пенальти "матрасники" были точнее - 3:2.

Таким образом, "Атлетико" первым в эпоху Лиги чемпионов выиграл три послематчевые серии пенальти.

При этом вратарь мадридцев Ян Облак участвовал во всех трех победных сериях.

RT IF YOU LOVE OBLAK



RT IF YOU LOVE GRIEZMANN pic.twitter.com/A3Tpcdkop4