"Атлетико" вошел в историю Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" добился уникального достижения в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.
Это произошло после победы над миланским "Интером" в ответном матче 1/8 финала, где все решилось в серии пенальти.
Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу "Атлетико". В первом матче "Интер" выиграл со счетом 1:0, поэтому соперники перешли в дополнительное время, а серии пенальти "матрасники" были точнее - 3:2.
Таким образом, "Атлетико" первым в эпоху Лиги чемпионов выиграл три послематчевые серии пенальти.
При этом вратарь мадридцев Ян Облак участвовал во всех трех победных сериях.
RT IF YOU LOVE OBLAK— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 13, 2024
RT IF YOU LOVE GRIEZMANN pic.twitter.com/A3Tpcdkop4
Добавим, что "Интер" - прошлогодний финалист Лиги чемпионов. В решающем матче "нерадзурри" уступили английскому "Манчестер Сити".
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 15 марта.
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