"Астана" объявила состав на ответный матч Лиги чемпионов с "Динамо"

"Астана" объявила состав на ответный матч с тбилисским "Динамо" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Тбилиси на стадионе "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе" и начнется 22:00 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна здесь.
Стартовый состав "Астаны": Йосип Чондрич (В) – Ян Вороговский, Александр Марочкин, Жарко Томашевич, Алекса Аманович, Абзал Бейсебеков (К) – Макс Эбонг, Душан Йованчич – Фабиен Урега, Марин Томасов, Дембо Дарбо;
Резерв: Александр Заруцкий (В), Данил Подымский (В) – Камо Оганесян, Тимур Досмагамбетов, Вараздат Ароян – Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, Степан Лончар, Эльхан Астанов – Владислав Прокопенко, Станислав Басманов, Абат Аймбетов;
"Динамо" Тбилиси: Георгий Лория (В) – Александр Каландадзе, Джемал Табидзе, Гаги Маргвелашвили, Николоз Мали – Барнс Осей, Анзор Меквабишвили, Имран Улад Омар – Георгий Хараишвили, Усман Камара, Давид Схиртладзе (К);
Резерв: Давид Кереселидзе (В), Лука Куталадзе (В) – Давид Кобоури, Саба Хвадагиани, Лука Лаквехелиани, Георгий Майсурадзе – Георгий Мойсцрапишвили, Леван Осикмашвили, Лаша Одишария – Габриэль Сигуа, Джадули Иобашвили, Зоран Марушич;
Напомним, первая игра команд, которая прошла на "Астана Арене", завершилась ничей 1:1.
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