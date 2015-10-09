"Арсенал" перед матчем с "Кайратом" сотворил историю в Лиге чемпионов

Лондонский "Арсенал" добился уникального достижения в Лиге чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

По данным Stata Football, "Арсенал" впервые в своей истории выиграл семь матчей Лиги чемпионов подряд.

Результаты матчей:

• Победа 2:0 над "Атлетиком"

• Победа 2:0 над "Олимпиакосом"

• Победа 4:0 над "Атлетико"

• Победа 3:0 над "Славией"

• Победа 3:1 над "Баварией"

• Победа 3:0 над "Брюгге"

• Победа 3:1 над "Интером"

Общий счёт - 20:2.

"Арсенал", набрав 21 балл, лидирует в общей таблице Лиги чемпионов. В заключительном восьмом туре лондонский клуб примет на своём поле алматинский "Кайрат". Матч запланирован на 28 января.

