Анчелотти установил абсолютный рекорд в Лиге чемпионов и вошел в историю

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти установил абсолютный рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера, сообщают Vesti.kz.
В матче 4-го тура группового этапа ЛЧ "королевский клуб" разгромил португальскую "Брагу" (3:0).
Анчелотти выиграл 116-й матч в качестве главного тренера.
Таким образом, итальянский специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей за всю историю турнира, обойдя Алекса Фергюсона.
Анчелотти в Лиге чемпионов, кроме "Реала", возглавлял "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Баварию" и "Наполи".
"Реал" выбрал нового главного тренера
Добавим, что "Реал" после четырех туров единолично возглавляет группу, одержав все четыре победы, и обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
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