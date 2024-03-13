41-летний футболист сотворил историю в Лиге чемпионов

Защитник "Порту" Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов. Он стал первым полевым игроком в возрасте 41 года и старше, кто принял участие в этом турнире, передают Vesti.kz.

Португалец вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом".

Пепе отпраздновал свое 41-летие 26 февраля. Примечательно, что он является ровесником главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Старше Пепе в истории Лиги чемпионов были лишь четыре вратаря - Марк Шварцер (последний матч в 2014-м в возрасте 41 года), Александр Шовковский (41 в 2016-м), Джанлуиджи Буффон (42 в 2020-м) и Марко Баллотта (43 в 2007-м).

Пепе дебютировал в ЛЧ в составе "Порту" в 2004-м году. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Арсенала", который в итоге выиграл в серии пенальти и вышел в четвертьфинал.