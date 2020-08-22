"Динамо-Брест" после разгромной победы над "Астаной" в ЛЧ проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Футбольный клуб "Динамо-Брест" после разгромной победы над "Астаной" в первом раунде Лиги чемпионов потерпело поражение в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.
Команда Сергея Ковальчука в рамках 22-го тура дома уступило "Белшине" - 1:2. На голы Дмитрия Рекиша на 41-й минуте и экс-форварда "Иртыша" Леонида Ковеля на 60-й хозяева смогли ответить лишь мячом Романа Юзепчука на 53-й.
За "Белшину" выступает экс-защитник молодежной сборной Казахстана, "Ордабасы" и "Байтерека" Максим Грек, но он в заявку на матч не попал. На 76-й минуте на поле появился экс-форвард "Атырау" Нивалдо.
С 29 очками "Динамо-Брест" идет девятым, а "Белшина", набрав 19 очков, поднялась на 14-е место из 16 клубов.
Напомним, что 18 августа "Динамо-Брест" разгромило "Астану" со счетом 6:3. Во втором раунде ЛЧ белорусский клуб встретится с боснийским "Сараево", а чемпион Казахстана перешел в Лигу Европы, где узнает своего соперника 31 августа.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне