Перебили при слабой реализации. Как "Астана" играла против "Динамо-Бреста" в Лиге чемпионов

"Астана"
, несмотря на крупное поражение от "Динамо-Бреста"
в первом отборочном раунде Лиги чемпионов
, мало в чем уступила сопернику, не считая реализации. В некоторых аспектах казахстанский клуб и вовсе превзошел белорусов. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые ниже приводит корреспондент Vesti.kz
.
Удары по воротам - 15 у "Динамо-Бреста" против 21 у "Астаны" (из них в створ 8-8), блокировано ударов 3-6, штрафные 8-5, угловые 3-10, офсайды 3-1, сэйвы 7-1, фолы 6-8, желтые карточки 1-0, атаки 89-97 (из них опасные 39-93), владение мячом в процентном соотношении 39-61.
Как видно, по основным компонентам астанчане были лучше, не считая того, что на их игре сказался затяжной простой из-за пандемии коронавируса. Вдобавок не лучшим образом сыграл вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов, совершивший только один сэйв, тогда как его оппонент Сергей Игнатович занес в свой актив семь сэйвов.
Отметим, что после поражения
в Бресте "Астана" выступит в Лиге Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ команды. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
"Динамо-Брест" во втором раунде, 25 августа, встретится с победителем пары "Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина). Этот матч пройдет в ночь на 20 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана.
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