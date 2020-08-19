Подсчитаны финансовые убытки "Астаны" после вылета из Лиги чемпионов

Белорусский сайт "Прессбол
" подсчитал, сколько заработает "Динамо-Брест"
в еврокубках после победы
над "Астаной"
(6:3) и выхода во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
.
"Брестское "Динамо" заработает минимум 1,2 миллиона евро. За участие в первом квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором - 380 тысяч.
Максимум, который могут выжать брестчане в Лиге чемпионов, добравшись до раунда плей-офф квалификации и там уступив, - пять миллионов евро. Плюс билет в группу Лиги Европы и 2,92 миллиона евро вместе с ним. Если "Динамо" не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тысяч евро в качестве чемпиона страны.
В случае поражения во втором квалификационном раунде ЛЧ, брестчане отправятся в третий раунд Лиги Европы. За участие на этой стадии полагается 280 тысяч евро, за поражение в раунде плей-офф - 300 тысяч", - говорится в заметке.
Напомним, что "Астана" продолжит выступление во втором квалификационном рануде Лиги Европы. Соперник команды Михала Билека определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
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