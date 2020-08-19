Я могу понять "Астану" - тренер "Динамо-Бреста" после разгромной победы в матче Лиги чемпионов

Главный тренер белорусского "Динамо-Бреста
" Сергей Ковальчук
подвел итоги победы над
"Астаной
" в Лиге чемпионов
, сообщает "Прессбол
".
Брестчане победили
со счетом 6:3 на своем поле. Видео всех голов смотрите здесь
.
После игры Ковальчук отметил, что команда сделал важное дело - дала положительный импульс белорусским болельщикам. В стране продолжают протесты против президента Александра Лукашенко
, занимающего свой пост с 1994 года.
- Прежде всего, хочу поздравить всех брестчан с первой игрой в ЛЧ. Я особенно рад, что мы сегодня выиграли, прошли в следующий раунд, - сказал Ковальчук. - Конечно, можно понять и соперника - у них чемпионат давно не игрался. Мы тоже были приблизительно в такой же ситуации, и это очень сложно.
Что-то говорить об игре мне не хочется. Я очень рад за ребят. У них чувствовалось какое-то напряжение, но когда забили гол, то уже пошло вдохновение. Они молодцы: в столь сложное время дать положительный импульс для всех белорусских болельщиков - это очень важно.
- Как игралось дома при абсолютно пустых трибунах?
- Необычно. Некомфортно. Но это тоже опыт, к сожалению, мы от этого никуда не уйдем.
- Насколько вам помог перенос матча со "Слуцком"?
- Сложный вопрос. И сложный ответ, поэтому…
- А перенос матча с "Белшиной" на день раньше был из расчета на то, что пройдете во второй раунд?
- Мы рассчитывали на это. Я понимал, что будет тяжело играть в таком графике. Возможно, чуть-чуть забежали вперед, но время показало, что мы были правы. Хотя будет сложно играть через два дня на третий, но это наш выбор. Федерация пошла нам навстречу.
- Какие мысли у вас были при счете 4:0? О чем подумали?
- Да ни о чем. Не было таких мыслей, что все - игра закончена. Мне не понравилась концовка первого тайма, буквально пять минут. Когда мы пропустили гол в раздевалку, это было следствие некой вальяжности. Я лично не расслаблялся и настраивал ребят играть до конца. Это футбол, всякое может случиться, и примеров тому предостаточно.
- Есть ли предпочтения по сопернику во втором раунде?
- Да нет, предпочтений нет. Загадывать сложно: там тоже одна игра. Дождемся результата - будем изучать соперника.
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Отметим, что следующий соперник "Динамо-Бреста" определится в ночь с 19 на 20 августа - в 00:00 по времени Нур-Султана валийский "Коннас-Ки" примет боснийский "Сараево". Матчи второго раунда состоятся 25 августа.
Теперь "Астана" переходит в Лигу Европы, где будет играть по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
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