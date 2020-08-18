"Пока они не блещут". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о первом матче "Астаны" в Лиге чемпионов

"Астана", несмотря на отсутствие игровой практики, может пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов, выразил надежду экс-главный тренер сборной Казахстана и клубов КПЛ Вахид Масудов. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он отметил, что пауза, вызванная пандемией коронавируса, сказалась на командах.
"В каком состоянии команды подойдут к матчу? Насколько я слышал, в "Динамо-Брест" тоже были случаи заболевания. Начали они неплохо в чемпионате Беларуси, но потом сдали. Не знаю, по каким причинам так произошло, пандемия, болезнь в команде или еще что-то? Но пока они тоже не блещут.
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