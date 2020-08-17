Билек назвал преимущество соперника "Астаны" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Астаны
" Михал Билек
поделился ожиданиями от встречи с белорусским "Динамо-Брестом
" в первом раунде Лиги чемпионов
, сообщает официальный сайт
клуба.
Чешский специалист на пресс-конференции отметил, что верит в успех своей команды, несмотря на отсутствие игровой практики.
"Я очень рад, что мы наконец-то сыграем официальный матч, у нас не было игр пять месяцев и для игроков это было очень сложное время. Только тренироваться и не играть - сложно для команды. Поэтому небольшое преимущество будет у соперника, так как они играют официальные игры каждую неделю. Но завтра это не будет интересно, всех будет интересовать только результат, и я верю в свою команду, и что мы способны выиграть этот матч.
"Динамо" - серьезный соперник, в составе которого собраны опытные футболисты. Завтра нас ждет важная игра, и тем не менее я надеюсь, что мы победим", - сказал Билек.
Матч "Динамо-Брест" - "Астана" пройдет в ночь с 18 на 19 августа в Бресте и начнется
в 00:00 по времени Нур-Султана. Исход противостояния определится по итогам одного матча, а в случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.
Во втором раунде ЛЧ победитель пары "Астана" - "Динамо-Брест" встретится
с сильнейшим в противостоянии валлийского "Коннас-Ки" и боснийского "Сараево".
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