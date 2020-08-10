"Астана" узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Казахстанская "Астана
" узнала возможного соперника по второму раунду Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
На старте ЛЧ "Астана" 18 или 19 августа на выезде встретится с белорусским "Динамо-Брест
". Победитель этого противостояния затем 25 или 26 августа дома сыграет с сильнейшим в паре "Коннас Ки
" (Уэльс) - "Сараево
" (Босния и Герцеговина).
При этом матчи могут переноситься
на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. Все игры в квалификациях ЛЧ и Лиги Европы будут проходить без зрителей, а в случае необходимости команды будут проводить дополнительное время или серию пенальти.
Итоги жеребьевки второго раунда ЛЧ
:
Путь чемпионов
:
"Флориана" (Мальта)/ЧФР (Румыния) -"Динамо" Загреб (Хорватия);
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик" (Фарерские острова)/"Слован" (Словакия);
"Селтик" (Шотландия)/"КР Рейкьявик" (Исландия) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Юргорден" (Швеция);
"Флора" (Эстония)/"Судува" (Литва) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)/"Рига" (Латвия;
"Легия" (Польша)/победитель предварительного этапа - "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Арарат-Армения" (Армения)/"Омония" (Кипр);
"Целе" (Словения)/"Дандолк" (Ирландия) - "Мольде" (Норвегия)/"Куопио" (Финляндия);
"Будучность" (Черногория)/"Лудогорец" (Болгария) - "Митьюлланд" (Дания);
"Динамо-Брест" (Беларусь)/"Астана" (Казахстан) - "Коннас-Ки" (Уэльс)/"Сараево" (Босния);
"Карабах" (Азербайджан)/"Силекс" (Северная Македония) - "Шериф" (Молдова)/"Фола" (Люксембург);
"Динамо" Тбилиси (Грузия)/"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Европа" (Гибралтар).
Путь представителей лиг
:
"АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - "Виктория" (Чехия)
ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" (Австрия).
Ранее главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал
попадание на "Динамо-Брест" в жеребьевке, а гендиректор казахстанского клуба Михаил Гурман выразил
опасения об отсутствии игровой практики у футболистов.
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