Билек оценил первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция жеребьевки ЛЧ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Билек оценил первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии

Чемпион Казахстана сыграет на выезде.

Билек оценил первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии
Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Главный тренер "Астаны" Михал Билек прокомментировал итоги жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит официальный сайт клуба.

На старте турнира чемпион Казахстана сыграет с брестским "Динамо". Исход противостояния решится в одной игре, которая пройдет 18 или 19 августа.

- Мы все в ожидании старта в Лиге чемпионов, но мы столкнулись с очень необычной ситуацией, у нас не было почти пять месяцев официальных игр, команда только в последнее время начала проводить полноценный тренировочный процесс. И тем не менее, перед нами стоят высокие цели, как в чемпионате, так и в еврокубках. У нас до игры еще есть чуть больше недели, постараемся провести эту неделю продуктивно и подойти к матчу в боеспособном состоянии.

- Как вы считаете, насколько удачно сложилась для нас жеребьевка?
- Нам не нужно об этом думать, мы должны принять того соперника, который есть и готовиться к матчу с ним. Тренерский штаб уже начал собирать информацию о сопернике.

- Перед Лигой чемпионов "Астана" подписала нового центрального защитника Уроша Радаковича. Оцените это усиление?
- Урош квалифицированный молодой футболист, который себя хорошо зарекомендовал, как в чемпионате Чехии в составе "Сигмы" и "Спарты", так и в прошлом сезоне в "Оренбурге". Понятно, что нужно время для его адаптации в командных построениях, да и в новом коллективе, тем более он присоединится к нам лишь на следующей неделе, но надеюсь, что Урош поможет нам в выполнении наших задач на сезон.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Билек Михал Астана ФК Лига чемпионов Беларусь

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:59
Футбол

Билек оценил первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии
Сегодня
18:18
Футбол

Роналду начал искать новый клуб после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов
Сегодня
17:48
Футбол

Состав "Астаны" в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов
Сегодня
16:18
Футбол

Стал известен соперник "Астаны" на старте Лиги чемпионов
Сегодня
12:36
Футбол

"Только гений способен на такое". Месси похвалили после победы "Барселоны" в матче Лиги чемпионов
Сегодня
08:56
Футбол

Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов с участием "Астаны"
Сегодня
08:19
Футбол

Форвард "Барселоны" Луис Суарес назвал "Баварию" одним из главных претендентов на победу в ЛЧ
Сегодня
07:47
Футбол

Роналду выступил с заявлением после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов
Сегодня
04:03
Футбол

"Астана" узнала свою группу на жеребьевке и четырех возможных соперников на старте Лиги чемпионов
Сегодня
03:05
Футбол

Стали известны все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня
03:00
Футбол

Месси помог "Барселоне" победить "Наполи", а "Бавария" снова разгромила "Челси" в Лиге чемпионов
Сегодня
00:08
Футбол

"Ювентус" объявил имя нового главного тренера
Вчера
22:27
Футбол

Новый сезон Лиги чемпионов с участием "Астаны" стартовал с матча с двумя голами и удалением
Вчера
21:34
Футбол

"Ювентус" нашел еще одного виновного в вылете из Лиги чемпионов
Вчера
18:56
Футбол

"Ювентус" объявил об увольнении главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
Вчера
17:48
Футбол

Тренер "Ювентуса" объяснил проклятием вылет из Лиги чемпионов
Вчера
15:40
Футбол

Прямая трансляция матчей "Барселона" - "Наполи" и "Бавария" - "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вчера
11:02
Футбол

Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги чемпионов
Вчера
08:51
Футбол

Тренер "Ювентуса" рассказал о своем будущем после вылета клуба из Лиги чемпионов
Вчера
07:28
Футбол

Защитник "Реала" взял вину на себя за поражение от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
7 августа
16:27
Футбол

УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
7 августа
13:14
Футбол

Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион"
7 августа
12:28
Футбол

Роналду сменил прическу перед возобновлением Лиги чемпионов
7 августа
11:29
Футбол

Бэйл отказался играть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"
6 августа
16:42
Футбол

Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
3 августа
10:10
Футбол

"Это было самоубийство". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику против "Барселоны" в финалах Лиги чемпионов
31 июля
00:15
Футбол

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
29 июля
21:49
Футбол

"Астана" стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?
28 июля
23:55
Футбол

Форвард "Реала" сдал положительный тест на коронавирус
28 июля
14:30
Футбол

"Астанец будет, я серьезно". Болельщики европейского клуба - о матче с "Астаной" в Лиге чемпионов
27 февраля
08:20
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Лион" - "Ювентус" (1:0)
27 февраля
07:39
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2)
5 октября 2019
23:23
Футбол

Видео победного гола "Астаны" в первом матче Юношеской лиги УЕФА
16 июля 2019
15:45
Футбол

Первая тренировка "Астаны" в Румынии перед ответным матчем Лиги чемпионов
10 июля 2019
22:54
Футбол

"Астана" - ЧФР: дневник комментатора, гол Постникова, предложение на футболе
9 июля 2019
19:57
Футбол

Фото с первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов
7 августа 2018
20:57
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Динамо"
24 июля 2018
21:15
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Мидтьюлланд"
11 июля 2018
20:54
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Сутьеска"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика