"Мы достигли дна". Пике заговорил о необходимости перемен в "Барселоне" после вылета из Лиги чемпионов

Защитник "Барселоны" Жерар Пике
достаточно эмоционально прокомментировал крупное поражение от "Баварии"
на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов
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"Если мне придется уйти ради перемен в клубе, я приму это. Это был ужасный матч. Мерзкие ощущения. Просто позор. Клубу срочно нужны перемены во всем.
Конец эры? Я не уверен. Но мы должны признать, что достигли дна. Не только как игроки, но и как клуб. Мы сбились с верного пути. У нас были успешные сезоны, но мы не выигрывали Лигу чемпионов, мы не побеждали в Европе. Сегодня вы все сами видели на поле. Такое недопустимо.
Футбол - игра, которая требует постоянных перемен. Нужно менять динамику, потому что мы только что достигли своего дна. Нужно оглядеться и довериться тем, кто сделает правильные вещи для клуба.
Мы больно. Всем нам больно сейчас. Нельзя так играть. Это поражение очень, очень трудно принять. Больше нечего добавить. Клубу нужны перемены. И это касается не только игроков", - приводит слова игрока сайт УЕФА.
Отметим, что "Барселона" проиграла
"Баварии" со счетом 2:8.
В полуфинале немецкий клуб встретится с победителем матча "Манчестер Сити" - "Лион", который пройдет в ночь с 15 на 16 августа и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
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