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Назван футболист, который остановит Месси в четвертьфинале Лиги чемпионов

Игра пройдет в ночь на 15 августа.

Назван футболист, который остановит Месси в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что защитник его команды Альфонсо Дэвис имеет потенциал сдержать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Альфонсо провел отличный год и был по праву признан лучшим новичком сезона в Бундеслиге. Если Месси будет играть на его фланге, Альфонсо позаботится о нем. Это будет трудная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли", - цитирует Румменигге Eurosport со ссылкой на Goal.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария" состоится в ночь на 15 августа в Лиссабоне. Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана.

Ранее на этой стадии "РБ Лейпциг" переиграл "Атлетико" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал, где встретится с французским ПСЖ, который ранее с аналогичным результатом победил итальянскую "Аталанту".

 

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Метки:
Футбол Месси Лионель Барселона Бавария Лига чемпионов

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