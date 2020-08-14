Диего Симеоне объяснил вылет "Атлетико" из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне
прокомментировал поражение от немецкого "РБ Лейпцига"
в четвертьфинале Лиги чемпионов
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"Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравились огромный энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников.
Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов", - приводит слова тренера сайт УЕФА.
Отметим, что "Атлетико" уступил
со счетом 1:2.
В полуфинале соперником "РБ Лейпцига" станет французский ПСЖ, который со счетом 2:1 победил
итальянскую "Аталанту", забив на 90-й и 93-й минутах. Парижане сыграют на этой стадии во второй раз - впервые с 1995 года, а "РБ Лейпциг", который образован в 2009-м, в этом сезоне дебютировал в плей-офф ЛЧ.
Начиная с 1/4 финала ЛЧ проводится в Лиссабоне, а победители пар определяются по итогам одного матча. В оставшихся четвертьфиналах испанская "Барселона" в ночь с 14 на 15 августа встретится с немецкой "Баварией", а в ночь с 15 на 16 августа английский "Манчестер Сити" сыграет с французским "Лионом" - оба матча начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана.
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
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